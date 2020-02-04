جائزة "راشد بن حمد الشرقي للإبداع" تعلن عن قوائم المشاركات الأدبية

المصدر: الفجيرة-البيان

أعلنت جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع في دورتها الثانية 2019-2020 اليوم، عن القائمة الطويلة لفروع الدراسات النقدية والقصة القصيرة والرواية الإماراتية، حيث بلغ مجموع المشاركات المتقدمة للجائزة في الفروع الثلاثة 658 عملاً.

تضمنت القائمة الطويلة لفئة الدراسات النقدية 10 أعمال متأهلة هي: "هوية التحديث بين مركزية الذات وحوارية الآخر" لمحمد إسماعيل اللباني من مصر، و"الفضاء-المكان بين الفلسفة والعلوم الإنسانية" لعبدالعليم محمد إسماعيل من السودان، و"سلطة النسيان على النص الروائي" لـ المصطفى فرصال من المغرب، و"مراوغة التاريخ في الآداب والفنون البصرية" لمحمود إبراهيم الضبع من مصر، و "الأشكال التعبيرية وجماليتها في الأمثال الشعبية: الأمثال الشعبية الإماراتية نموذجاً" لعائشة علي الغيص الزعابي من الإمارات، و"النزعة الحجاجية في النقد العربي القديم وأبعادها البيداغوجية – الوساطة بين المتنبي وخصومه" لعبدالرحمان ابعيوي من المغرب، و"تأثير الوسائط المعاصرة في تقنيات الكتابة الإبداعية ومضامينها" لبهاء الدين محمد رشوان من مصر، و"نظام الخطاب السياسي: بحث في استراتيجيات الخطاب السياسي الفلسطيني في الأمم المتحدة" لأحمد راسم جميل من فلسطين، و"المبدع ورؤية العالم في الخطاب الروائي" لأحمد يحيى علي محمد من مصر، و"دينامية الفهم ونمذجة الخطاب" لـ المهدي لعرج من المغرب.

وفي فئة الرواية الإماراتية تأهلت 7 أعمال هي: "أحدٌ ما يطرق الباب" لعبيد إبراهيم بوملحة، و"أياز" لشيماء محمد المرزوقي، و"تراب السماء" لسلمى بخيت الحفيتي، و"فيروزة" لفتحية عبدالعزيز النمر، و"كانت لك أسنان" لـ لطيفة الحاج، و"أغمق قليلاً من لون البحر" لعائشة سعيد الزعابي، و"لعبة الخلود" لفاطمة سلطان المزروعي.

وضمت القائمة الطويلة لفرع القصة القصيرة 10 أعمال هي: "الرجل على وشك فعل شيءٍ ما" لـ ميلود يبرير من الجزائر، و "الأعمى وقصص أخرى" لمحمود صلاح سعد من مصر، و"أملت علي الحرب" لمحمد وائل إسماعيل من سوريا، و"لا تغرق" لسمر رضوان عبدالحميد من الأردن، و"شريط فيديو" لأكثم مجيد الحسين من سوريا، و "آكل علامات الاستفهام" لمحمد السيد إبراهيم متبولي من مصر، و"أين يذهب الموتى؟" لفاطمة إبراهيم العامري من الإمارات، و"صورة المائدة" لإسماعيل خالد محمود من مصر، و"طنين" لديمة سليم سرحان من سوريا، و"حكمة الطين" لعمرو السيد مصطفى بدوي من مصر.

وأشارت إدارة جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي أنه سيتم الإعلان عن القوائم الطويلة لبقية الفروع خلال الأيام القادمة.