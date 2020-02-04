المصدر: البيان الإلكتروني

ترأّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الثالث لمجلس دبي، واعتمد سموه خلال الاجتماع مبادرة حياتنا.

وجاء في مجموعة تغريدات لسموه اليوم على "تويتر" : " ترأست اليوم الاجتماع الثالث لمجلس دبي وأول قراراتنا تخصيص 500 مليون درهم لتحسين الحياة في أحياء المواطنين بدبي بناء على ما يرغبون به وليس بناء على ما تخططه لهم الدوائر الحكومية.. خصصنا صفحة لاستقبال أفكار المواطنين حول المرافق والتسهيلات والساحات والحدائق التي يريدونها في أحيائهم".

وقال سموه في تغريدة أخرى: " سنطلق من مجلس دبي حملة حياتنا لجمع الأفكار لكافة المرافق المجتمعية التي ستطور جودة الحياة في الأحياء السكنية للمواطنين بدبي، أو عبر موقع http://Dubaicouncil.ae وكلفنا مفوض البنية التحتية بمتابعة الأفكار وتصنيفها وتنفيذها".

وأضاف سموه: "كما أقررنا اليوم تشكيل مجالس للأحياء في دبي من المتقاعدين من أصحاب الخبرة .. وهدفها رفع احتياجات المواطنين .. واقتراح الفعاليات والمبادرات لتطوير الأحياء ..وتحسين جودة الحياة في أحياء دبي .. وكلفنا مفوض خدمات المواطنين معالي عبدالله المري بالتنفيذ الفوري

وأمرنا اليوم في مجلس دبي ببناء 12 مجلس متكامل في كافة أحياء دبي ..لتكون ملتقى للمواطنين .. وأماكن لتجمعهم وفعالياتهم ومناسباتهم الاجتماعية ... وكلفنا معالي مطر الطاير مفوض البنية التحتية بمتابعة التنفيذ الفوري ... وستشرف مجالس الأحياء على برامج وفعاليات وخطط هذه المراكز.

كما أقررنا اليوم في مجلس دبي إعفاء 422 مواطن من أصحاب القروض السكنية المتعثرة من ديونهم للبرنامج ... وإعفاء كافة المواطنين من رسوم الرهن العقاري الخاص بالقروض السكنية".

وتابع سموه: "وجهنا اليوم في مجلس دبي أيضا بإعفاء الشباب من رسوم توصيل الكهرباء لمنازلهم السكنية الجديدة لمن لا تتجاوز تكلفة بناء مساكنهم 4 مليون درهم ... هذه قراراتنا اليوم في مجلس دبي .. والقادم أفضل .. وسيبقى المواطن أولاً وثانياً وثالثاً كما نكرر دائما".