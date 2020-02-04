30% تخفيض رسوم النقل العام للطلبة بعجمان مارس المقبل

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

استقبلت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان 17.312 طلباً إلكترونياً خلال العام الماضي، بينما شهد عام 2018 تقديم 14.224 خدمة إلكترونية، وتشير الأرقام إلى تنامي عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها مؤسسة مواصلات عجمان، وزيادة استخدام المؤسسة لمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف نشر ثقافة استخدام النقل العام والترويج لخدمات المؤسسة،لافتة بأنه سيتم في غضون الأيام المقبلة إصدار بطاقات خاصة للطلبة في المرحلتين الثانوية والجامعية لاستخدام وسائل النقل العام بداية من شهر مارس المقبل وبتخفيض بنسبة 30% لتشجيع الشباب لاستخدام النقل العام ودعما للطلبة في الدولة.

وتلمس احتياجات المتعاملين واستخدام الذكاء الاصطناعي وبرمجة الرحلات الخاصة بخطوط الحافلات، كما سيتم خلال العام الحالي إنشاء 72 محطة جديدة لانتظار ركاب الحافلات العامة في مناطق سكنية مختلفة، وذلك بتكلفة 4 ملايين درهم ويصبح عدد محطات الانتظار في مدينة عجمان 135 محطة انتظار وتغطية مساحة 50% من النطاق الجغرافي لمدينة عجمان

وقال عمر محمد راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة المواصلات العامة لـ«البيان»: تعمل المؤسسة جاهدة في سبيل التوسّع بعدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للجمهور، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد زيادة عدد الخدمات الإلكترونية بـ3022 معاملة، مما يعزز جهود المؤسسة في تطوير الخدمات الرقمية والذكية، ولاسيما أنه تم منذ ثلاث سنوات إنجاز عملية التحول الإلكتروني بنسبة 100 % لجميع الخدمات المقدمة للمتعاملين .

محطات جديدة

وكشف لوتاه عن إنشاء 72 محطة انتظار جديدة للركاب في عدد من المناطق السكنية، ولاسيما على امتداد شارع الشيخ عمار النعيمي بتكلفة 4 ملايين درهم مع افتتاح أربعة خطوط جديدة لتغطية عدد من المناطق السكنية والصناعية، وتماشياً مع زيادة عدد الركاب، موضحاً أنه يتم يومياً نقل 9000 راكب ضمن رحلات الخطوط الداخلية في عجمان.