98400 خدمة تقدمها هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة في تقرير الحوكمة لعام 2019 عن تقديمها 98400 خدمة لمختلف الفئات من المتعاملين والمجتمع والمنشآت الصناعية والصيادين والمؤسسات الحكومية والتعليمية وأفراد وغيرهم، مصنفة على 68 نوع خدمة وذلك بعد اكتمال عملية دمج الخدمات، استناداً إلى 23 اختصاصاً للهيئة.

إسعاد المتعاملين

وأوضح الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام الهيئة، أن الهيئة مستمرة في إسعاد المتعاملين بتوفير تسهيلات غير مسبوقة وتبسيط الإجراءات والاستماع إلى مقترحاتهم عبر الاجتماعات الدورية واللقاءات المتواصلة عبر مجالس الهيئة والتي بلغ عددها 28 مجلساً خلال 2019.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت 3569 تصريحاً بيئياً للمنشآت الصناعية والمهنية عن طريق نظام الترخيص الإلكتروني والتطبيقات الذكية، والذي ساهم في رفع مستوى سعادة متعاملي الهيئة خلال 2019 لتبلغ 97.3%، وتقديم 35 خدمة للمسار السريع لخدمات تجديد الترخيص البيئي خلال ساعة أو أقل في مقابل رسوم محددة، وإصدار وتجديد 90 رخصة صيد للنزهة و346 رخصة للصيد الحرفي.

خدمات

وحول ملف جودة الهواء فقد بلغ عدد خدمات قياس جودة الهواء بالمكونات المختلفة للغازات الملوثة للهواء 51304 خدمات تم استخلاصها من عدد (226) تقريراً عن جودة الهواء، كما قامت الهيئة بإصدار 425 شهادة عدم ممانعة لترخيص الصهاريج و1177 شهادة عدم ممانعة لاستيراد المواد الكيميائية و125 شهادة عدم ممانعة لتصدير المواد الكيميائية و15 شهادات عدم ممانعة لنقل الزيوت المستعملة من موانئ رأس الخيمة.