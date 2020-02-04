ملتقى «نحن معكم» غداً بـ«خيرية آل مكتوم»

المصدر: دبي - البيان

تفتتح هيئة آل مكتوم الخيرية غداً ملتقى نحن معكم في دورته الـ8 تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الأمناء بكايت بيتش بالجميرا دبي وذلك في تمام الساعة الـ5 مساءً، وتتواصل فعاليات الملتقى حتى الـ16 من فبراير الجاري وتتضمن الحرف اليدوية ومنتجات أصحاب الهمم والأسر المتعففة والشباب.

وقال محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية: «إن القيادة الرشيدة بالدولة أولت اهتماماً كبيراً بفئة أصحاب الهمم، ووفرت لهم الرعاية الشاملة لتنشئتهم تنشئة قوية، وملتقى «نحن معكم» يؤكد هذه الرسالة، ويسلط الضوء على إمكانيات أصحاب الهمم واحتياجاتهم الضرورية، لدمجهم اجتماعياً وإشراكهم في الأنشطة المختلفة وتمكينهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة».

وأكد ابن غنام أن ما تقوم به هيئة آل مكتوم الخيرية يعكس دورها في خدمة المجتمع عبر مد جسور التواصل مع أصحاب الهمم والأسر المنتجة وشباب الوطن الناهضين إلى العلا لتعزيز وتوثيق العلاقات معهم ومشاركتهم لحظاتهم ليتيح لهم مستقبلاً مشرقاً لتحقيق طموحاتهم المختلفة والسعي للتفاعل معهم وتقديرهم حيث يحظى الملتقى برعاية خاصة واهتمام كامل لدمج أصحاب الهمم في المجتمع والحياة العامة بهدف إظهار طاقاتهم وجعلهم فئة منتجة تساهم عملياً في التنمية الشاملة في الدولة. وتقدم الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية بالشكر والتقدير للرعاة الرسميين والفرعيين للملتقى.