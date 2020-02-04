حلقة نقاشية تبحث تحديات الموارد البشرية في دبي وسبل الارتقاء بها

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جلسة حوارية برئاسة معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبحضور عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بعنوان «معكم نرتقي بالموارد البشرية»، وتركز النقاش خلالها حول الموارد البشرية الحكومية وسبل تطويرها والنهوض بها نحو آفاق أوسع، وبما يمكنها من أداء دورها في قيادة العمل الحكومي، وذلك بمشاركة مديري إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي.

وفي بداية الجلسة رحب معالي عبد الله البسطي بالحضور، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تأتي مع بدايات الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، الأمر الذي تتضافر معه كافة الجهود لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تطوير العنصر البشري لضمان استدامة مسيرة التقدم والازدهار، مشجعاً معاليه الجميع على مشاركة أفكارهم ومشاريعهم والتي من شأنها المساهمة في تطوير المورد البشري في دبي.

مسؤولية كبيرة

وقال البسطي: «يتولى مديرو إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي مسؤولية كبيرة خلال هذه المرحلة، مرحلة الاستعداد للخمسين؛ فالعنصر البشري هو المحرك لعجلة التنمية وهو القائد للتطور والتقدم، فيجب إعداده بشكل ملائم لقيادة المرحلة المقبلة، وفقاً لأحدث المعايير، وذلك لتحقيق الأهداف التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والخاصة بوثيقة 4 يناير 2020، والتي تضمنت تشكيل مجلس دبي للإشراف على ستة مسارات استراتيجية للنمو في إمارة دبي، ومن بينها مسار التطوير الحكومي الذي نعد نحن جزءاً منه».

وأشار معالي عبد الله البسطي إلى أهمية تدريب موظفي حكومة دبي، وتطويرهم وتأهيلهم لقيادة العمل الحكومي، مثمناً الدور البارز لمعهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والبرامج التعليمية والتدريبية التي يقدمها لدوائر حكومة دبي بهدف الارتقاء بالموارد البشرية وصقل المواهب.

تحديات

كما استمع معاليه من الحضور خلال الجلسة إلى التحديات التي تواجه قطاع إدارة الموارد البشرية في حكومة دبي، والاستماع إلى مقترحات العاملين في هذا القطاع الحيوي لتطوير بيئة العمل. وتم خلال الجلسة استعراض ومشاركة أفضل التجارب التي تم تطبيقها في إدارات الموارد البشرية في دبي.

حرص

ومن جانبه أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص أشد الحرص على توفير كل سبل النجاح والتطور للموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي حث فيها على بذل المزيد من الجهد، والاستعداد للمرحلة المقبلة التي تتطلع فيها دولة الإمارات إلى آفاق أوسع من التقدم.

وقال إن الدائرة تستعد للتعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، من خلال تطوير مهارات موظفي حكومة دبي، وإعدادهم الإعداد الأمثل للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة وما ينجم عنها من متغيرات خاصة في قطاع الموارد البشرية.