«خيرية عجمان» تنظّم ملتقى الأيتام بالهند

المصدر: (عجمان - البيان )

نظمت هيئة الأعمال الخيرية في عجمان ملتقى الأيتام السنوي للعام 2020 بولاية كيرالا الهندية لأيتام الهيئة في منطقة ماوندسيناء التعليمية بمشاركة أكثر من 1200 يتيم وأمهاتهم.

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس أمناء الهيئة، عن سعادته بتوسطه هذا الجمع الغفير من أيتام الهيئة في الهند، بحضور عبيد حمد الزعابي عضو مجلس أمناء الهيئة، والدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي.

وقال رئيس مجلس الأمناء، إن اليتيم كان ولا يزال هو الجسد النابض في المجتمع، وهو معيار مهم من معايير تقدم الأمم، فالاهتمام به هو دليل على احترام حق الإنسان في الحياة، وأن إفساح المجال له ليأخذ نصيبه الوافر من الحياة الكريمة هو دلالة عظيمة أخرى بأنه يعيش وسط مجتمع يعتني به ويقدم له الخدمة المتكاملة والرعاية الشاملة ابتداء بتوفير أساسيات حياته وانتهاء بتنشئته نشأة أخلاقية وتربوية سليمة.

وتكفل هيئة الأعمال الخيرية ما يقارب 2000 يتيم في جمهورية الهند من إجمالي 60 ألف يتيم تكفلهم الهيئة حول العالم بكلفة سنوية تجاوزت 105 ملايين درهم، فيما يبلغ حجم الإنفاق السنوي على جمهورية الهند وفق إحصائية 2019 الأخيرة 7 ملايين درهم.