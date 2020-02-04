الإمارات تترأس الاجتماع الإقليمي لـ«يونيفوك»

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الاجتماع الإقليمي للمركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني «يونيفوك» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، والذي ينظمه «أبوظبي التقني» لمدة يومين في أبوظبي بمشاركة 4 مسؤولين من «يونيفوك»، ونخبة من أعضاء «يونيفوك» والخبراء الذين يمثلون 8 دول عربية ومنها السعودية، والبحرين، وتونس، ولبنان، والأردن، والمغرب، والذين أشادوا ببرامج دولة الإمارات، ممثلة في «أبوظبي التقني» وخاصة نظام ضمان الجودة، والبرامج المتميزة في مجالات تشغيل وتمكين المواطنين في القطاع الخاص ومنها برنامج «نعم للعمل»، وبرنامج دبلوم تجارة التجزئة لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في مؤسسات مختارة ومتميزة في القطاع الخاص، مؤكدين ضرورة تعميم هذه البرامج في دول العالم للاستفادة منها بما يحقق صالح الشباب والمجتمعات عامة.

وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة لمبارك الشامسي رحب خلالها بهذا الملتقى المهم الذي يساهم في تطوير قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في الدول العربية والعالم، لافتاً إلى أن برامج «أبوظبي التقني» تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق متطلبات الخطة الاستراتيجية للدولة 2021، ورؤية أبوظبي 2030، كما تتوافق ذات البرامج مع استراتيجية يونيسكو التي تقوم على ثلاثة محاور وهي تعزيز توظيف الشباب وريادة الأعمال، وتعزيز الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وتسهيل الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء والمجتمعات المستدامة».