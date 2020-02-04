برعاية محمد بن زايد.. كلية الشرطة تحتفل اليوم بتخريج طلبتها

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحتفل كلية الشرطة اليوم بتخريج الدفعة الثلاثين والحادية والثلاثين من مرشحي الضباط، ودورة الجامعيين الثلاثين، ودورة الجامعيات الرابعة عشرة، والدورة السابعة من حملة الماجستير، وذلك في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وقال العميد وليد سالم الشامسي، مدير عام كلية الشرطة: إن إجمالي عدد الخريجين 365 خريجاً وخريجة، بينهم 165 طالباً مرشحاً من الدفعة الثلاثين و132 طالباً مرشحاً من الدفعة الحادية والثلاثين و43 من الطلبة الجامعيين، وثلاث من الطالبات الجامعيات، و22 ضابطاً من حملة الماجستير في إدارة الشرطة والعدالة الجنائية.

موضحاً أن من بين الخريجين من الطلبة المرشحين 11 طالباً من 4 دول عربية شقيقة، هم ثلاثة ضباط من مملكة البحرين، وخمسة طلاب من المملكة الأردنية الهاشمية، وطالب من دولة فلسطين، وطالبان من جمهورية جزر القمر الاتحادية.

وأكد أن كلية الشرطة منذ تأسيسها عام 1985 تحرص على تخريج الكفاءات في العمل والتخصصات القانونية والشرطية ورفد مختلف أقسام ومراكز الشرطة والمراكز الشرطية الخدمية بالخريجين الأكفاء ذوي القدرة على التعامل مع مختلف الأعمال الأمنية وخدمة المجتمع وفق ما تقتضيه الحاجة للحفاظ على استقرار المجتمع، لافتاً إلى أن الكلية حققت خلال السنوات الماضية إنجازات كبيرة.

معرباً عن فخره واعتزازه بتخريج كوكبة جديدة من ضباط الشرطة لخدمة الوطن، متسلحين بالعلم والمعرفة وأرقى مستويات التدريب لتحمّل أعباء ومسؤوليات العمل الشرطي في مختلف مجالاته لتعزيز استقرار وأمن المجتمع.

مكانة

وأشار إلى أن كلية الشرطة حققت مكانة متميزة بين نظيراتها على مستوى المنطقة في مختلف المجالات التدريبية والأكاديمية والإدارية، بفضل اهتمام ودعم قيادتنا العليا، والتي تجعلنا أكثر حرصاً على الالتزام بمراجعة وتطوير معايير التقييم بانتظام لمواكبة التغيرات الحديثة في مختلف المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وأوضح العميد الشامسي أن نظام الدراسة والتدريب في الكلية يركز على الجانب التطبيقي العملي لتخريج ضباط شرطة قادرين على التعامل مع مختلف الظروف الأمنية بمهارة وحرفية عاليتين.. لافتاً إلى أن مدة الدراسة بالكلية تمتد أربع سنوات ونصف السنة منها فصل تمهيدي وثمانية فصول يقضيها الطالب تشتمل على تدريب عسكري وشرطي وتطبيق مهني يمارس فيها الخريج تدريباً في قطاعات الشرطة المختلفة يُمنح مَنْ يجتازها درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية والعدالة الجنائية.

شكر

وأعرب الشامسي عن الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايتهم واهتمامهم بجهاز الشرطة والأمن في الدولة.