محمد بن راشد ومحمد ولد الشيخ الغزواني يبحثان علاقات التعاون

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه بزعبيل أمس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الزائر والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف الكريم وتجاذب معه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أطراف الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير علاقات الأخوّة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وموريتانيا، بما يعود بالخير والنفع على شعبيهما الشقيقين.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في العاصمة أبوظبي، أمس الأول، واعتبرها سموه حجر الأساس لتنظيم وتأطير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وصولاً بها إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق المشترك على مختلف الصعد وفي شتى المجالات ذات الأهمية المشتركة.

ومن جهته، أعرب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن سعادته بزيارة بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة وتثمينه عالياً للترحيب الأخوي الصادق وكرم الوفادة العربية اللذين حظي بهما والوفد المرافق، ما جعله يشعر بأنه بين أهله وإخوانه.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، كما حضره حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومحمد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية.