انطلاق «ميدلاب الشرق الأوسط 2020» في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس، الدورة التاسعة عشرة من معرض ومؤتمر المختبرات الطبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميدلاب 2020» الذي يستمر أربعة أيام بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

ويشارك في هذا الحدث - الذي أقيم تحت شعار «تطور علم التشخيص المستقبلي» - 25,800 من المختصين في مجال المختبرات الطبية وأكثر من 600 شركة عارضة من 135 دولة حول العالم.

وقال توم كولمان مدير المجموعة لمعرض «ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية» إنه تم تطوير معرض «ميدلاب الشرق الأوسط» بهدف الارتقاء أكثر بقطاع المختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أنه تم التركيز في دورة العام الحالي من الحدث على الابتكار والتكنولوجيا وسبل الاستفادة منهما بشكل فاعل ودمجهما مع التجارب الرائدة لأفضل الخبرات في مجال الطب المخبري.

وتتضمن فعاليات «ميدلاب 2020» إقامة الحدث الجديد «مركز التحول في التشخيص السريري» الذي يضم منطقة للحوارات تتطرق إلى الفرص المتاحة في هذا القطاع بمشاركة مجموعة من المحاضرين والمتحدثين المتميزين على مستوى العالم لمناقشة أول اختبار عالمي للكشف المبكر عن سرطان الدم والحاجة الملحة لتطوير التشخيص لمواكبة مختلف التطورات التي يشهدها هذا القطاع، فضلاً عن الالتزام والشفافية لتقنية البلوك تشين والأجهزة الطبية وغيرها من المواضيع البارزة ذات الصلة.

مؤتمرات

وشهد اليوم الأول من مؤتمر «ميدلاب 2020» انعقاد أربعة مؤتمرات جديدة هي مؤتمر طب نقل الدم والابتكار المخبري وعلم الأمراض الرقمي ومناقشات الطاولة المستديرة.