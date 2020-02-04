345 فعالية تدريبية نظمتها «إسعاف دبي» 2019

المصدر: ( دبي - البيان)

كشف تقرير صادر عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة نظمت خلال العام الماضي 2019 ما مجموعه 345 فعالية تعليمية وتدريبية استفاد منها 10235 فرداً بواقع 109 ورش عمل و187 دورة تدريبية و49 محاضرة، وقد استفاد 3270 فرداً من المحاضرات و2174 من الدورات التدريبية و4791 من ورش العمل.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة: إن تنوّع الدورات وورش العمل يتيح لكل الجهات والأفراد الاستفادة واختيار الأنسب منها وهي: ورشة إنعاش القلب الرئوي وجهاز إزالة رجفان القلب، دورة إسعافات أولية متقدمة (منهاج المؤسسة)، دورة إسعافات أولية طارئة (منهاج المؤسسة)، دورة إسعافات أولية طارئة (منهاج هايفيلد)، دورة إسعافات أولية متقدمة (منهاج هايفيلد)، إسعافات أولية للأطفال، ورشة إسعافات أولية، محاضرة إسعافات أولية، برنامج مستجيب طوارئ أول للعاملين في مجال الصحة، برنامج مستجيب طوارئ أول، «في بيتنا مسعف»، ورشة عمل مدينتي تسعفني وورشة الإسعافات الأولية لإصابات الملاعب.

وأضاف، أن هناك شراكات تجمع المؤسسة مع العديد من الجهات مثل القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي والإدارة العامة للدفاع المدني، إضافة إلى ديوا وسيركو وهناك شراكات خارجية وعالمية مثل جمعية القلب الأمريكية وشركة هايفيلد وغيرها.

وقال طالب غلوم طالب مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر بالمؤسسة: إن المؤسسة لديها خطط لتدريب كوادر المؤسسة للتعامل مع إكسبو 2020 وبرامج ومبادرات إضافية لمواكبة الحدث، إضافة إلى خطة تدريبية توعوية لتدريب متطوعي إكسبو 2020 على الإسعافات الأولية.