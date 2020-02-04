شرطة الشارقة تقدم خدماتها عبر«واتساب»

المصدر: (الشارقة - البيان)

دشن اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، مشروع الواتساب (عون)، الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة الشارقة، صباح أول من أمس بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وكبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وتعتبر القيادة العامة لشرطة الشارقة أول قيادة أمنية على مستوى الدولة تستخدم برنامج الواتساب، لتقديم خدماتها للجمهور، حيث تتوفر المعلومات الخدمية على مدار الساعة، مع سهولة الوصول إليها في أي وقت وأي مكان، عن طريق خدمة الرد الآلي لتوضيح كل الخدمات المقدمة من القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر برنامج الواتساب، على الرقم التالي 065633333، وتتوفر هذه الخدمة بـ 3 لغات: العربية، والإنجليزية، والأوردو.