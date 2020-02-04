المخالفات البسيطة لا تحرم السائقين من الاستفادة من «التسوية المرورية»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف العقيد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة لـ«مرور دبي» بالوكالة، لـ«البيان»، أن مخالفات هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومخالفات الإمارات الأخرى والمخالفات البسيطة لن تحرم السائقين من الاستفادة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية التي ستنتهي في 6 من فبراير الجاري.

ولفت ابن سويدان إلى أن المخالفات لن تعود إلى مبالغها الأصلية بعد انتهاء المبادرة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام السائقين لمزيد من الانضباط، بعدما كشفت الأرقام التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً انخفاض المخالفات المرورية الخطرة خلال مدة المبادرة، واهتماماً كبيراً من السائقين بعدم ارتكاب أي مخالفات جديدة للاستفادة، منوهاً بأن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت العام الماضي مبادرة «تسوية المخالفات المرورية» التي من شأنها إعفاء السائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية لهم من دفع مخالفات دبي، بشريطة الالتزام بقانون السير وقوانين مرور دبي وقواعد القيادة السليمة.

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ولفت ابن سويدان إلى أن المخالفين يتمتعون بفرصة تخفيض مخالفات دبي 2019 بنسبة 25% من قيمة المخالفات في حال التزامهم لمدة 3 أشهر، و50% إذا لم تسجل عليهم مخالفات مرور دبي طيلة 6 أشهر، و75% إذا لم يرتكبوا أي مخالفات طيلة 9 أشهر، وأخيراً إعفائهم من جميع المخالفات في حال عدم ارتكابهم أي مخالفات لمدة عام كامل.

ويهدف قانون خصم مخالفات دبي الجديد، المتمثل بمبادرة تسوية المخالفات المرورية، إلى خفض مؤشر الحوادث المرورية في دبي، والإسهام بشكل إيجابي في تشجيع مستخدمي الطرق على الالتزام بقوانين السير ومرور دبي بما يحقق السلامة للجميع وحفظ أرواحهم بمختلف الفئات العمرية، فضلاً عن أهمية جعل طرقات الإمارة خالية من الحوادث وتحقيق الرضا والسعادة للجمهور كهدف استراتيجي لحكومة وشرطة دبي، وكذلك تخفيض مخالفات دبي 2019 لتقليل الأعباء المالية على المخالفين، لكونها تعد تحفيزاً وتسهيلاً لحل مشكلة تراكم مخالفات دبي 2019 على الكثير من أصحاب المركبات.

ولفت ابن سويدان إلى أن الخصومات تشمل مدة حجز المركبة والنقاط السوداء، وتنطبق المبادرة على المخالفة المرورية المرتكبة في إمارة دبي، ويستثنى منها مخالفات هيئة الطرق والمواصلات والبلدية، ويبدأ احتساب المدة للمخالفات الجديدة من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية.