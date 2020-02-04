«استشاري الشارقة» ينظم ندوة في التخطيط الاستراتيجي

المصدر: الشارقة - البيان

واصل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تنظيم سلسلة ندواته الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار ضمن منظومة عمله وتنمية كافة الجهود نحو الإبداع والابتكار في بيئة العمل وفق أسس التخطيط الاستراتيجي نظم المجلس أولى ندواته لعام 2020م والتي تناولت عنوان (الابتكار والتخطيط الاستراتيجي).

وتعد الندوة أحد أوجه تعاون المجلس مع جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي لنشر وتعميق المعارف المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي كخيار لا غنى عنه في التطور الوظيفي. قدم الندوة التي أقيمت بمقر المجلس الاستشاري اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي.