سلطان القاسمي: الشارقة سخّرت الإمكانيات لدعم العلم وبناء الإنسان

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، في مكتب سموه بالجامعة، المشاركين في أعمال الدورة الـ 23 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بالضيوف المشاركين، متمنياً لهم طيب الإقامة في إمارة الشارقة، وتبادل معهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية.

واستعرض سموه الجهود الأكاديمية، وكيف أن إمارة الشارقة سخرت الإمكانيات لدعم العلم وبناء الإنسان، فأسست المدينة الجامعية التي تضم عدداً من الصروح العلمية منها الجامعة الأمريكية وجامعة الشارقة والجامعة القاسمية، والعديد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية والثقافية، مما جعلها قبلة لطلبة العلم والراغبين في مواصلة التعليم من مختلف دول العالم.

واطلع سموه من المشاركين، على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، وعن الأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة في المجلس.

وتقدم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، باسم الضيوف المشاركين بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، مثمناً رعاية جامعة الشارقة لأعمال الدورة 23 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن إمارة الشارقة أضحت منارة علم وثقافة في ظل ما تحظى به من رعاية ومتابعة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

حضر اللقاء الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور عبيد سيف الهاجري، مدير مكتب إيسيسكو الإقليمي في الشارقة.

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2020 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس البلدي لمدينة كلباء برئاسة الدكتور سليمان عبد الله سليمان بن سرحان الزعابي، وعضوية كل من: حسين محمد عيسى بن حسين، وحمد سالم عبيد محمد الزعابي، وزايد عبد الله مسعود الكلباني، وسالم محمد عبد الله خميس الكندي، وسيف خميس سعيد سيف المزروعي، وصالح محمد سعيد جمعة الغمري، والدكتور عبيد صقر صالح حسن المراشدة، وهاشم محمد يعقوب البيرق. كما نص على أن يختار المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2020 بشأن دعوة المجلس البلدي لمدينة كلباء للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الخامس عشر.