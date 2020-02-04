تعاون بحثي بين جامعة خليفة وصندوق الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وصندوق الوطن، اتفاقية بحثية تهدف إلى التعاون المشترك في عملية تطوير أجهزة لتحلية مياه البحر تعتمد على الطاقة الشمسية المباشرة.

وقع الاتفاقية محمد القاضي المدير العام لصندوق الوطن، والدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من الممثلين والإداريين من الجانبين.

ويهدف المشروع الذي يحمل اسم «جهاز تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية المباشرة» إلى تبادل المعارف والخبرات العلمية المتقدمة اللازمة للتوصل لتكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها للاستخدام في مجالات تحلية مياه البحر تتميز بالكفاءة العالية والقدرة الكبيرة وإمكانية تطويرها، إضافة إلى استهلاك منخفض للطاقة.