محمد بن راشد يحضر أفراح الصابري والزعابي

المصدر: دبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سلمان الصابري لمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة حسين عبدالله الزعابي.

وقد بارك سموهم لآل الصابري والزعابي أفراحهم، وهنأوا العروسين متمنين لهما حياة مكللة بالسعادة والرفاء والبنين.

حضر الحفل الذي أقيم في قلعة الرمال للأفراح على الطريق بين دبي والعين، أمس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين وأبناء القبائل وأقارب العروسين.