حميد النعيمي: وجود كوكبة من أبنائنا في الإسعاف الوطني فخر واعتزاز

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان «أن وجود كوكبة من أبنائنا في الإسعاف الوطني فخر واعتزاز لنا وثمرة لجهود القيادة الحكيمة في الأخذ بأيديهم وتشجيعهم على العمل في هذه المؤسسات الخدمية». مشيداً سموه بحرص شباب وشابات الوطن على البذل والعطاء وانخراطهم في المهن الحيوية والميدانية لصنع الفرق في مجتمعاتهم.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: إن دوراً كبيراً يقع على عاتق الشباب الإماراتيين في خدمة الوطن، داعياً سموه الشباب للتطوع والعمل في خدمة أفراد المجتمع وتقديم المساعدة والمساندة لكل المحتاجين من أجل تخفيف آلام المرضى والمصابين من المواطنين والمقيمين وكل شخص يحتاج إلى الخدمات الإسعافية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان أمس وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، المسعفين الإماراتيين العاملين في الإسعاف الوطني والذين تخرجوا في برنامج الإسعاف الوطني لإعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين يرافقهم عبدالعزيز الأحمد نائب رئيس مجلس إدارة الإسعاف الوطني، وأحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وفهد بو رباع مدير علاقات الشركاء الاستراتيجيين.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على الجهود المبذولة في إنجاح برنامج المسعفين الإماراتيين والذي يعد نموذجاً رائداً في تدريب وتأهيل الشباب الإماراتيين لتقديم أفضل خدمات الإسعاف المتطورة والمتميزة. وثمن سموه الجهود التي يبذلها الإسعاف الوطني ومهنية كوادره في تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة.

وأعرب سموه عن اعتزازه بالكوادر المواطنة العاملة في القطاعات الخدمية. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة.