صقر غباش يبحث العلاقات مع الأردن وروسيا وصربيا

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال استقباله في مقر المجلس في أبوظبي، القائم بأعمال روسيا الاتحادية لدى الدولة، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسفير جمهورية صربيا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتفعيل التنسيق خلال المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية، وأهمية مواكبتها للتطور المتنامي الذي تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وهذه الدول.

فقد استقبل معالي رئيس المجلس كلاً على حدة يوري فيداكاس القائم بأعمال روسيا الاتحادية لدى الدولة، وجمعة العبّادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وستانيمبر فولتيشيفيتش سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية صربيا في الدولة، وذلك بحضور الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس.

وأكد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية صربيا تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، لما تحظى به من دعم وتوجيه من قبل القيادة الحكيمة.