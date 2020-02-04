زرع شجرة «أوكالبتوس» في موقع إكسبو الخطوة

المصدر: دبي - وام

زرع المسؤولون عن إكسبو 2020 دبي شجرة أوكالبتوس في موقع الحدث الدولي في تعبير جميل عن دعم الإمارات لجهود أستراليا في مواجهة حرائق الغابات المدمرة وعن الصداقة التي تجمع البلدين.

وحضر الفعالية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وعبدالله علي عتيق السبوسي سفير لدى أستراليا، وهايدي فينامور سفيرة أستراليا لدى الدولة، وجاستين مكغوان المفوّض العام لأستراليا في إكسبو 2020، وإيان هاليداي القنصل العام لأستراليا في دبي.

وترمز شجرة الأوكالبتوس، بفضل بذورها التي تتحمّل لهيب النيران لتعود وتنمو من جديد بعد الحرائق، إلى متانة الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بأستراليا، وإلى قدرة البلدين على العمل معاً لصنع مستقبلاً أفضل. وتغطي أشجار الأوكالبتوس 75 % من غابات أستراليا وهي مصدر غذاء رئيسي لحيواناتها الأصلية.

وقال عبدالله علي عتيق السبوسي: «في الوقت الذي تواصل فيه أستراليا العمل لإخماد حرائق الغابات، نريد أن نؤكد لجميع الأستراليين تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع أستراليا، والتزامنا بعلاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعنا. شجرة الأوكالبتوس هي لفتة صغيرة، تعبر تعبيراً قوياً عن الروابط المتينة بين بلدينا».

ومن جانبها، قالت هايدي فينامور: «تأثرنا للغاية بالدعم الكبير والمشاعر الصادقة التي لمسناها من دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الحكومي والشعبي تضامناً مع جهودنا في مواجهة حرائق الغابات، وممتنون لما شهدناه من استعداد للمساعدة ومختلف أشكال التعبير عن التضامن، والعديد من المناطق في أستراليا لم تتأثر وما زالت مستمرة في توفير التجارب السياحية المذهلة التي يعرف بها بلدنا. كما يمكن للناس تقديم الدعم باستمرارهم بشراء المنتجات الأسترالية، وزيارة أستراليا والدراسة والاستثمار فيها».