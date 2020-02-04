البواردي يبحث مع السفير الأرجنتيني علاقات التعاون

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع خلال استقباله في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس خورخيه أوغستين مولينا أرامباري، سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، ولا سيما في المجالات الدفاعية والعسكرية.

ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع بالسفير الأرجنتيني، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع، والوفد المرافق للسفير الأرجنتيني.