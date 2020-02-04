«عين ثالثة» تحرس الأطفال في المركبات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

منذ نعومة أظفارها تملّكها شغف الإبداع في ألعابها الطفولية ومكعبات الفك والتركيب لتصنع منها ابتكارات بسيطة، لتبدأ رحلة الطالبة مريم حسن الغافري من إمارة الفجيرة مشوارها نحو التميز، لتصنع لذاتها بجد واجتهاد وتفوق، مريم طالبة في الصف السابع بمدرسة الفجيرة للتعليم الأساسي حلقة 2، ستشارك خلال هذا العام بابتكار أطلقت عليه اسم «العين الثالثة»، وهو جهاز يؤمن الحماية والسلامة في المركبات في حالات النسيان خاصة للأطفال، وجاء الاسم ليعبر عن وجود عين ثالثة تحرس الأطفال في حال غياب الشخص البالغ والمسؤول عن المركبة، وهو نظام متطور وجدت فيه الطالبة حلاً سيسهم في إنقاذ الأرواح من حوادث الاختناق في المركبات نتيجة نسيانهم لساعات طويلة.

آليات

وقالت الغافري إن ابتكارها يتكون من حساسات الوزن ومزود بجهاز قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون ونظام تحذير وجهاز إنذار صوتي عبارة عن جهاز طنان كهربائي يُخرج أصواتاً بنغمات مختلفة، وجهاز إنذار نصي عبارة عن وحدة إل جي إس إم «يرسل رسائل نصية، حيث تعمل حساسات الوزن بتقنية «إف. إس. آر» وهو نظام المقاوم الحساس للقوة، حيث يتم تزويد المركبة بحساسين أحدها للسائق والآخر للركاب، ويعمل وفق نظام الحساسات الدقيقة التي تسجل قراءات من خلال المتحكم المتطور والدقيق Microcontroller Arduino، وبمجرد أن يستشعر الجهاز الحساس للقوة وجود وزن على كرسي الركاب وعدم وجود السائق، ينطلق المتحكم بقراءة نسبة ثاني أكسيد الكربون في المركبة، فإن زادت النسبة عن 1000PPM، أو ألف جزء بالمليون يتم استشعار وجود كائن حي في المركبة في حيز مغلق من خلال رصد عملية التنفس.

الهدف من الابتكار هو تأمين السلامة وحماية الأرواح التي تتعرض خطأ إلى الحبس في جو السيارة المغلق والتعرض إلى الاختناق، وخواص الابتكار صنع نظام داخل المركبة بأجهزة استشعار متطورة ودقيقة تتفاعل مع الوزن والتنفس برصد تلك التحركات والغازات وإعطاء إنذار في الوقت المناسب.

جوائز

حصدت مريم عدداً كبيراً من الجوائز لقاء تفوقها وسعيها الدؤوب نحو عالم الريادة والابتكار والتميز، حيث حصلت على درجة الامتياز في دورة القراءة إبداع وابتكار 2016، وفازت بالمركز الأول في جائزة الإبداع والابتكار على مستوى النطاق 2016، وحصدت جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي 2017، وفازت بجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز الدورة العشرين لعام 2018، وحصلت على عضوية سفراء الطفل الإماراتي الأول 2018 في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك، وفازت بجائزة مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية للابتكار فئة الطالب المبتكر 2018-2019.