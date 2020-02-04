انطلاق «مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار» اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ينطلق المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2020، في نسخته الرابعة اليوم، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه وزارة التربية والتعليم، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، في دبي فيستيفال آرينا دبي، ويستمرحتى 8 من الشهر الجاري.

وسيكون مجال الفضاء ركيزة أساسية للحدث، الذي يضم مؤتمراً عالمياً وخلوة طلابية، ومعرض العلوم، ومختبر الابتكار، ويستعرض أحدث ابتكارات الطلبة، بجانب المهرجان العائلي، وغيرها من الأنشطة.

وتضم قائمة المتحدثين المشاركين، كوكبة من الوزراء والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الحكومي إلى جانب أول رائد فضاء عربي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، وزميله سلطان النيادي، لنقل تجاربهم ومعارفهم في هذا المجال للطلبة.

وأفادت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، بأن مسابقة الإمارات للعالم الشاب استقبلت 2472 مشروعاً من 5791 طالباً وطالبة من 427 مدرسة من مختلف مدارس الدولة الحكومية والخاصة، وتحاكي المسابقة مجالات متعددة تضم التكنولوجيا والعلوم البيولوجية والبيئة وعلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والعلوم الاجتماعية والسلوكية.

وقالت إن المهرجان يقدم 34 جائزة، 18 منها نقدية تقدمها الوزارة للطلبة و8 جوائز متخصصة تقدمها جهات مشاركة بالمهرجان و3 جوائز للمشاركين في تحدي المبتكرون الصغار و4 جوائز لأفضل معلم من كل من فئات مسابقة الإمارات للعالم الشاب، إضافة لجائزة مخصصة لأفضل مدرسة مشاركة وتبلغ الجوائز النقدية 326 ألف درهم.