40 برنامجاً ابتكارياً بجامعة الإمارات

المصدر: (العين - داوود محمد)

أطلقت جامعة الإمارات أمس فعاليات شھر الابتكار 2020، الذي تضمن أكثر من 40 برنامجاً ابتكارياً، تھدف إلى نشر وتأصيل ثقافة الابتكار، كمفهوم أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحیاة، وذلك بحضور الشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم، والشيخ حميد بن عبدالله المعلا، والشيخ الدكتور سالم بن محمد بن ركاض، والدكتور غالب الحضرمي، مدير الجامعة بالإنابة، والمديرين وعمداء الكليات.

وأكد مدیر الجامعة، أن شھر الابتكار أصبح حدثاً وطنیاً مھماً، وأن الاهتمام الرسمي الذي یحظى به الابتكار في الإمارات، یعكس رؤية القيادة الرشیدة، ومن جامعة الإمارات، الجامعة الوطنية الأم، نمضي نحو استشراف المستقبل، وتطبيقات البحث العلمي والابتكار كثقافة دائمة في المؤسسات التعليمية بالدولة، والحرص على إعداد جیل من المبتكرين یساھمون في تحقيق النمو والازدهار للإنسان ودعم مكانة الدولة في الإبداع والتميز.

وقدمت كلیة الأغذية والزراعة،عرضاً لمرافقها ومناهجها المبتكرة، للتعرف على الابتكار في مجال البحوث الزراعية والصناعات الغذائية، والتقنيات المكانية المبتكرة.