إليك كتابي.. تطبيق ذكي يوفّر كتب العلوم لملايين الطلبة مجاناً

المصدر: دبي - البيان

لمست، أثناء رحلتها الأكاديمية ودراستها الجامعية، معاناة العديد من زملائها من الطلبة من الأعباء المادية التي كانوا يتكبّدونها بسبب مصاريف الدراسة المرهقة؛ بما في ذلك شراء الكتب العلمية، فقررت نجلاء الكعبي، مبرمجة إماراتية تخصصت في علوم الإدارة والتقنية أن تطلق مع زوجها الاستشاري في علوم التقنية ياسر إبراهيم مبادرة لتوفير محتوى الكتب في مجالات العلوم لطلاب الثانوية العامة والجامعات رقمياً عبر تطبيق ذكي يضع محتواها في متناولهم دون مقابل.

نجلاء سخّرت معرفتها واختصاصها في تكنولوجيا المعلومات لتحوّل الآحاد والأصفار التي تشكل الأساس لمختلف البرمجيات إلى تطبيقات ذكية متاحة مجاناً لملايين الطلبة في مختلف أنحاء العالم، لتمكينهم من الوصول إلى الكتب التي يحتاجونها في تحصيلهم العلمي. وجعلت من وحدات التخزين المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مكتباتٍ جامعيةً متنقّلة توفر للطلاب ما يحتاجونه من معلومات تساعدهم في دراستهم العلمية المتخصصة.

مبادرة نجلاء تحاكي في فكرتها مفهوم البيانات المفتوحة المتاحة للأفراد والاستخدام العام ومبدأ الدفتر المفتوح الذي تطبقه تقنيات حديثة اليوم مثل تقنية كتل البيانات أو «البلوك تشين». وهي تستخدم آليات التخزين الرقمي للمعلومات لتقدم للطلاب الآليات التي يحتاجونها للعمل فيما بينهم على الاستفادة من محتوى الكتب الإلكترونية التي توفرها.

وقد اعتمدت نجلاء الابتكار في مقاربتها لهذه المبادرة معتمدة على التقنيات التشاركية أو ما يعرف اليوم بتطبيقات اقتصاد المشاركة، بدلاً من اعتماد الطريقة التقليدية في جمع الدعم المادي للطلبة لشراء تلك الكتب.

وتتنوع المواد الأكاديمية والعلمية التي تغطيها تطبيقات نجلاء، حيث تشمل الاقتصاد والجبر والتكامل والتفاضل والفيزياء والكيمياء، وغيرها من المواد الأساسية التي تطلبها الجامعات بشكل دوري من معظم الطلبة في مختلف التخصصات الأكاديمية خاصة في السنوات التأسيسية والأولى.