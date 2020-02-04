وفد «شؤون المجلس الوطني» يزور مرضى السرطان

المصدر: (دبي - البيان)

زار وفد مــــن وزارة الدولــــــة لشـــــؤون المجلس الوطني الاتحادي، أمس، قسم مرضى السرطــــان الأطفال في مستشفى دبي بالتزامن مع اليـــــــــــوم العالمي للسرطان، وذلك بهــــــدف دعم الروح المعنوية، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال الصغار المصابين بالسرطان الذيــــــن يتلقـــــــون العلاج بالمستشفى.

وتأتي زيارة الوفد الذي ترأسه طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وضـــــم عــــــدداً من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، إلــــى جانــــــب مجموعة من موظفي الـــــوزارة ضمن المسؤولية الاجتماعية للوزارة، وحرصهـــــا على ترسيــــــــــخ مفاهيمها لدى موظفيها من خـــلال مد جســـــور التواصــــل مع كافـــــة فئـــــات المجتمــــع.