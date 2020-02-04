زيارات لتقييم مشاركات جائزة التميز برأس الخيمة

المصدر: ( رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

أطلق برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي في رأس الخيمة، برنامج الزيارات الميدانية للجهات المشاركة في جائزة التميز الحكومي في دورتها الرابعة عشرة 2019، والتي تضم 63 مشاركة حكومية وفردية، بهدف تقييم تلك المشاركات ضمن المرحلة الثانية التي تستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري، استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم خلالها إجراء التقييم المكتبي وموافاة الجهات المشاركة بتقارير أولية تشمل ملاحظات لجنة التقييم.

وأوضح البرنامج، أن الجائزة تركز في دورتها الجديدة على فئة "الجهة الحكومية الرائدة" كفئة رئيسية تقيم بمعايير منظومة التميز الحكومي "جي اي ام".