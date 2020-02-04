«صحة» تنظم أول برنامج لخدمات التعقيم المركزية

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أول برنامج تخصصي لخدمات التعقيم المركزية تحت شعار «مشاركة أفضل الممارسات المهنية في خدمات التعقيم»، وذلك في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بهدف تحسين مهارات المختصين والعاملين في أقسام التعقيم في جميع منشآت شركة «صحة».

وركز البرنامج على تبادل أفضل الممارسات الطبية المستخدمة في خدمات التعقيم من أجل تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، حيث ناقش المشاركون فيه عدة موضوعات مهمة من أبرزها تحديات إعادة معالجة الأجهزة الطبية الجديدة وتقييم المخاطر في تطهير التنظير وتحسين التواصل مع الشركاء التعبئة والتغليف والعمر الافتراضي للأجهزة الطبية. وأكد الدكتور جاريث جودير الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحة «صحة» أهمية استخدام التكنولوجيا ونتائج الذكاء الاصطناعي في الحد من انتشار العدوى.