«الخدمة الوطنية».. نموذج يُحتذى في دعم خطط التوطين بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

ساهمت جهود هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومبادراتها النوعية في دعم خطط التوطين بالدولة ما أهّلها للفوز بفئة الجهة الداعمة للتوطين ضمن جائزة الإمارات للتوطين في دورتها الثانية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد كرّم في قصر الرئاسة بأبوظبي الفائزين بالدورة الثانية في جائزة الإمارات للتوطين بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتضمن ملف هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية المشارك في جائزة الإمارات للتوطين عدة جوانب.

فمن حيث الريادة، تنظم الهيئة سنوياً معرضاً للتوظيف لمجندي الخدمة الوطنية لإيجاد فرص عمل للمجندين بعد الانتهاء من برنامج الخدمة الوطنية ودعمها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة لتوظيف المجندين.

ومن حيث المشاركة لدى «الخدمة الوطنية» مساهمات ومبادرات نوعية ومبتكرة وجهود تنسيقية لدعم وزارة الموارد البشرية والتوطين في تنفيذ خطط التوطين، حيث شاركت الهيئة في العديد من الملتقيات الخاصة بالتوطين التي تنظمها الوزارة.

وفي هذا الصدد تم توظيف 669 مجنداً من خلال المسرعات الحكومية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في الشركات المتعاقدة مع القوات المسلحة.