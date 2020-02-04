نظام تراسل إلكتروني في بلدية أبوظبي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن إطلاق تطبيقها نظام التراسل الإلكتروني بين المكتب والحقل بما يحقق العديد من الفوائد كتسريع إنجار المعاملات بنسبة %35، واختصار خطوات إنجاز المعاملات بنسبة %44، ورفع جودة ودقة المعلومات وخفض مراجعات المتعاملين إلى البلدية بنسبة %75، والتوقيع الإلكتروني في الموقع للمقاول والاستشاري وتسهيل أرشفة المعلومات.

وأشارت البلدية خلال فعاليات ثاني أيام «وطن الابتكار» الذي تنظمه البلدية إلى إمكانية الإبلاغ عن حالات الطوارئ عبر الاتصال على الرقم 993 الذي يتيح التعامل السريع مع البلاغات.

وأوضح أحمد عبدالصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في البلدية أن منصة الخدمات الرقمية توفر أكثر من 300 خدمة إلكترونية داخلية متاحة للموظفين.

فيما أعلن محمد الملا من إدارة البيانات المكانية عن استخدام الطائرة المسيرة لإنجاز المهام المستعجلة في دقة.

كما تم تفعيل العديد من خدمات التصرفات العقارية كالرهن الإلكتروني وتسجيل البيع الأولي من المطوّرين إلى المستثمرين، وغيره من الخدمات عبر منصة الخدمات الذكية وذلك لتسهيل رحلة العميل من دون الحاجة لمراجعة البلدية.

وعلى هامش المعرض المرافق لفعالية «وطن الابتكار»، أعلنت شركة اميركوم عن تقنية «سمارت إنيرجي» والتي من خلالها يتم تركيب حساسات على مولدات التكييف لتحديد أكثر الأماكن استهلاكاً للطاقة ووضع الإرشادات بما يوفر تقريباً 40٪ من فاتورة الكهرباء، في المشاريع الكبيرة. وفق ما أفاد مازن نصر الدين مدير المبيعات بالشركة.