انطلاق أسبوع التعليم التقني في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

افتتح اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أسبوع التعليم التقني والابتكار «تجربة الاكتشاف»، بمبادرة من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بحضور سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، وسعادة العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، ود. عبد الرحمن الحمادي مدير معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والأستاذ عيسى المرزوقي مدير المدرسة الثانوية الفنية، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات، ورئيس وأعضاء فريق الابتكار بشرطة عجمان.

واطلع قائد عام شرطة عجمان، على أبرز ابتكارات طلبة المدرسة الثانوية الفنية في المجال المروري والتقني والخدماتي، وأشاد بإبداعهم وحرصهم على تقديم الابتكارات التي تخدم المجتمع، وتعزز الأمن.

كما افتتح المعرض المصاحب، واطلع على أبرز التخصصات العلمية والوظائف التي تقدمها الجهات المشاركة في المعرض، والذي تشارك فيه 43 جامعة وشركة حكومية وخاصة، لعرض أهم التخصصات العلمية في مجال الابتكار، والتي تدعم طلبة المدرسة في مسيرتهم العلمية.

وأوضح د. عبد الرحمن الحمادي مدير معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، أن أسبوع التعليم التقني والابتكار، جاء بتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لتثقيف الطلاب بأهم التطورات في قطاع التعليم والتدريب التنقي والمهني، وتشجيع الالتحاق بهذا النوع من التعليم، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، عن طريق تعزيز الشراكات في هذا المجال.