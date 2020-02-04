323 متنافساً في «هاكاثون أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

انطلق في العاصمة أبوظبي أمس «هاكاثون أبوظبي»، وذلك في جامعة خليفة بأبوظبي بمشاركة أكثر من 323 متسابقاً، من طلاب وموظفين وأصحاب شركات ورواد أعمال، شكلوا 59 فريقاً، في المرحلة الأولى من هاكاثون الإمارات 2020 (بيانات للسعادة وجودة الحياة)، والذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في مختلف إمارات الدولة بالتزامن مع شهر الإمارات الابتكار.

وسيشهد هاكاثون أبوظبي على مدار 3 أيام تنظيم العديد من الفعاليات، ويتضمن اليوم الأول ورشاً تعريفيةً حول آليات عمل هاكاثون، وكيفية العمل ضمن فرق تضم أشخاصاً متعددي المعارف والاهتمامات، والتعامل مع البيانات للوصول إلى حلول تعبّر عن احتياجاتهم، وتساهم في سعادة المجتمع وتعزيز جودة الحياة، ويمكن للمتنافسين من خلال هذه الورش التعرف على أدوات تحليل البيانات، وأدوات عرض البيانات، ومفاهيم البيانات، وكيفية العمل مع البيانات الحكومية الإماراتية، والبيانات الجغرافية المكانية المتقدمة.