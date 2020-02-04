انطلاق منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي

المصدر: (الشارقة- البيان)

انطلقت صباح أمس أعمال وفعاليات النسخة الـ21 من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في منتزه الصحراء، ويستمر حتى السادس من فبراير الجاري، بمشاركة 158 خبيراً ومختصاً وباحثاً وأكاديمياً من 14 دولة.

ويناقش المشاركون على مدار أربعة أيام عدة موضوعات رئيسية، ويستعرضون خلالها مقدمة واسعة للإدارة البحرية والساحلية، بما في ذلك المجموعات الرئيسية من أنواع المرجان والسلاحف وأسماك القرش والثدييات البحرية وأشجار القرم والأعشاب البحرية، وكذلك المشكلات الحالية التي تواجه هذه البيئات، بما في ذلك مصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والتلوث، والبلاستيك، والتسربات النفطية، والتغيّر المناخي.

أما الموضوع البيطري فسيعكس الموضوع العام للمنتدى، للمساهمة في القضايا الإقليمية المتعلقة بالثدييات البحرية، والسلاحف البحرية والطيور البحرية، بالإضافة إلى مناقشة المخاوف بشأن صحة الحيوان نتيجة للتسرّبات النفطية، وضربات القوارب، وتلوث البلاستيك والمعادن الثقيلة.