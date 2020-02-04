الزيودي: البيئة تحظى باهتمام القيادة

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: إن حماية البيئة والعمل من أجلها تحظى باهتمام بالغ في دولة الإمارات، حيث ساهم الإدراك المبكر للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لأهمية المحافظة على الموارد البيئية وضمان استمرارها للأجيال القادمة، الذي استلهمه من حياة الأجداد والآباء وممارساتهم اليومية، في مفهوم التنمية المستدامة الذي شاع لاحقاً.

وقال: نفخر بإطلاق الإصدار الثاني من «تقرير حالة البيئة في دولة الإمارات»، والذي تم العمل عليه وفق منهجية بحثية متعمقة لرصد المتغيرات في حالة البيئة في الدولة في السنوات الأخيرة، وما أفرزته من ضغوط وتأثيرات، حيث يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز الجهود التي قامت بها الدولة للاستجابة لتلك الضغوط والتأثيرات.

رئيس الدولة: بذلنا جهودا كبيرة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها