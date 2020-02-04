سعيد الطاير: الإمارات رائدة في دعم الاستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسهم دولة الإمارات العربية المتحدة بفاعلية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030، وكانت الدولة في طليعة دول العالم في تنفيذ استراتيجيات تدعم الاستدامة عملاً بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وتلتزم الهيئة بمواصلة بناء وتطوير اقتصاد أكثر اخضراراً، والحفاظ على الإرث البيئي للأجيال القادمة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى إنتاج 75% من الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وأن تكون دبي في الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية.

رئيس الدولة: بذلنا جهودا كبيرة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها