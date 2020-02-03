عبدالله بن زايد يستقبل مسؤولين دوليين

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كارين بيرس المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة والسفير جيفري فيلتمان زميل زائر في معهد بروكنجز ووكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة المعني بالشؤون السياسية.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في قصر البحر بأبوظبي - بحث علاقات التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ومنها القضية الفلسطينية ولبنان وسوريا وليبيا واليمن.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة كارين بيرس وجيفري فيلتمان ..مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دول العالم الصديقة.

من جانبها أشادت كارين بيرس والسفير جيفري فيلتمان بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها الداعم لجهود المجتمع الدولي لترسيخ دعائم الاستقرار والسلام والتنمية في العالم.

حضر اللقاء كل من لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.