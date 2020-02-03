جمعية الإمارات الطبية لـ «البيان»: لا خطورة من الحيوانات داخل الدولة

المصدر: دبي ــ عماد عبد الحميد

أكد الدكتور بسام محبوب استشاري ورئيس شعبة الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية أن الحيوانات الموجودة داخل الدولة لا علاقة لها بفيروس كورونا وبالتالي لا داعي للقلق.

وقال لـ «البيان» إن دولة الإمارات خالية من الخفافيش والثعابين البحرية التي تعتبر من الوجبات الغذائية في الصين وقيل إنها سبب لانتشار الفيروس، لافتًاً إلى أن هذا النوع من الفيروسات عندما ينتقل من الحيوان إلى الإنسان يكون قوياً.

وأهاب الدكتور بسام بالجمهور بعدم استخدام الكمامات في المراكز التجارية وغيرها والاكتفاء فقط بتعقيم اليدين بعد ملامسة الجدران والسلالم المتحركة أو حتى مصافحة اَي شخص آخر وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون للوقاية من الفيروسات العادية والتي تنتقل من شخص مريض لآخر سليم إما عن طريق الرذاذ أو السعال أو حتى المصافحة.