1330 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي خلال عام

المصدر: وام

نفّذت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية 1330 طلعة جوية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2019، منها 455 خاصة بالمهام الشرطية، و547 تدريبية، و71 للإسعاف الجوي، و235 للمهام الأخرى، وواحدة في البحث والإنقاذ، و 21 مراقبة الطرق.

وأكد العميد طيـار إبراهيـم حسن البلوشـي، مديـر إدارة طيران شرطـة أبوظبـي، حرص الإدارة علـى تلبيـة النداءات الإنسانية والوصول إلـى مواقع البلاغـات ضمـن زمن الاستجابـة لإنقـاذ الأرواح وتقديـم الرعاية الإنسانية في المناطـق التـي يتعذر الوصول إليهـا والطرق الخارجية أو للذين انقطعـت بهم السبـل بالاستعانـة بمروحياتها المـزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطـورة والكـادر البشـري من الطياريـن والملاحين الجوييـن والأطقـم الطبيـة المؤهلين والمدربيـن علـى أعلـى المستويـات الفنيـة وفـق المعايير الدولية.

وذكر أن الإدارة نظمت عدة دورات تدريبية في الطيران التشبيهي والتكتيكي والتأسيسي لمشغلي أنظمة التصوير الجوي الحراري، وصيانة هياكل ومحركات الطائرات وغيرها، استفاد منها 130 من الطيارين والمسعفين الجويين والملاحين والممرضين بالإدارة، كما نظمت 10 محاضرات حول كيفية التعامل مع الطائرات، استفاد منها عدد من المنتسبين في المعهد المروري بالعين ومدارس الشرطة.

ولفت العميد البلوشي إلى أن الإدارة نفذت عدة مبادرات من أبرزها الاحتفال بيوم (المرأة، والأم، والسعادة، والعمال، والأب)، واستقبال أصحاب الهمم بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تحقيق أمنية طفلة، وعقد محاضرة عن كيفية الاقتراب والتعامل مع الهليكوبتر للطاقم الطبي في مستشفى المفرق، وزيارة موظف في المستشفى للاطمئنان على صحته. كما شاركت في عدة أنشطة وفعاليات مجتمعية.

الجدير بالذكر أن الإدارة تقدم عدة خدمات مجتمعية وإنسانية تتمثل في إنقاذ الأرواح، من خلال تقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم ضمن زمن الاستجابة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.