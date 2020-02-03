"الإمارات للفضاء" تطلق تحدي "القمر الصناعي"

المصدر: وام

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن إطلاق وتنظيم تحدي "القمر الصناعي" وذلك في إطار مشاركتها في "هاكاثون الإمارات 2020 - بيانات للسعادة وجودة الحياة" الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة خلال شهر الإمارات للابتكار.

ويهدف التحدي إلى تعريف أفراد المجتمع بمراحل بناء وإطلاق الأقمار الصناعية من خلال تشجيعهم على المشاركة في طرح وتطوير حلول مبتكرة لتطوير الأقمار الصناعية وذلك من مراحل التصميم الأولية إلى مرحلة الإطلاق نحو المدار.

كما تعتمد فكرة التحدي على تحفيز المشاركين لابتكار طرق وأفكار مميزة يمكن من خلالها تقديم البيانات الخاصة حول القمر الاصطناعي سواء من خلال تطبيقات أو ألعاب أو حلول تقنية مبتكرة يقدمها المشاركون في التحدي.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة تأتي مشاركتنا في هاكاثون الإمارات في إطار حرص الوكالة على المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تعنى بتعزيز ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني ممارساتها في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الفضاء.

وأضاف ينسجم التحدي مع مستهدفاتنا الاستراتيجية الرامية إلى رفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع بالقطاع الفضائي والعمل على تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام.

وتابع ان الدورات السابقة لهاكاثون الإمارات شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل المشاركين ونتطلع من خلال حضورنا هذا العام إلى المساهمة في تعزيز الكفاءات ونشر المعرفة والابتكار واستشراف المستقبل في مجال البيانات خاصة التي تعنى في مجال الفضاء وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمتسابقين وتشجيعهم على خوض تحدي الفضاء الذي قدمته الوكالة.

من جانبه قال المهندس ناصر بن حماد الرئيس التنفيذي للابتكار لدى وكالة الإمارات للفضاء إننا نهدف من خلال التحدي إلى تشجيع المشاركين في الهاكاثون على توظيف أفكارهم المبتكرة في إيجاد طرق ووسائل توعوية لزيادة درجة الوعي والمعرفة بقطاع الفضاء والأقمار الصناعية.

وأشار إلى جهود الوكالة المتميزة في مجال الابتكار حيث حرصت خلال السنوات الماضية على إطلاق وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تعنى بالابتكار وترسيخه في بيئة العمل المؤسسي بما يتماشى مع الجهود الحكومية المبذولة لخلق بيئة محفزة على التفكير الإبداعي الخلاق.

وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة لهاكاثون الإمارات والتي تستمر على مدار أربعة أسابيع في إمارات الدولة حيث انطلقت اليوم في جامعة خليفة في أبوظبي وتستمر حتى 5 فبراير و في الجامعة الأمريكية في الشارقة بين 9و11 فبراير وفي جامعة عجمان بين 10 و12 فبراير وفي مركز أم القيوين الثقافي بين 11و13 فبراير وفي الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بين 16 و18 فبراير وفي جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بين 18و20 فبراير وتختتم فعاليات الهاكاثون 2020 في جامعة زايد في دبي خلال الفترة بين 24و26 فبراير الجاري.

يشار إلى أن وكالة الإمارات للفضاء تحرص منذ تأسيسها على تبنى وإطلاق المبادرات والبرامج العلمية المختلفة التي تسهم في نشر ثقافة الابتكار وإلهام كافة أفراد المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص لمشاركة أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى واقع ملموس لخدمة القطاع الفضائي في الدولة

وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في مجالات الابتكار على مستوى الدولة وبما يتماشى مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" والذي يهدف إلى تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي للابتكار.

وقامت الوكالة مؤخراً بالتعاون مع "كريبتو لابز" بإطلاق برنامج "نيو سبيس" للابتكار على مستوى دولة الإمارات والذي يهدف إلى تعزيز نمو الشركات العاملة في قطاع الرحلات الفضائية الخاصة حيث يحظى المشاركون ممن وقع عليهم الاختيار في برنامج "نيو سبيس" بفرصة تطوير مهاراتهم في ميادين تأسيس الأعمال والتسويق والمبيعات وغيرها من المجالات على يد نخبة من أفضل خبراء الفضاء العالميين.

كما تتاح الفرصة أمام الطلاب ورواد الأعمال والشركات الناشئة لتأمين التمويل اللازم لتجهيز استثماراتهم الناشئة لمرحلة دخول السوق.