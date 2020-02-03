مناقشة مميزات الشخصية الإماراتية على «التواصل»

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح)

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، المجلس الاجتماعي الأول لعام 2020 بعنوان «مميزات الشخصية الإماراتية على وسائل التواصل الاجتماعي» والذي استضافه مجلس خليفة سعيد المسافري بمنطقة الهمهام في رأس الخيمة، وأدار المجلس سيف المطوع المزروعي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وبحضور الفريق الركن المتقاعد سيف مصبح المسافري، ومحمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني.

وحدد ماجد بن صرم المدرب المعتمد في تنمية الموارد البشرية، 10 صفات يجب أن تلتزمها الشخصية الإماراتية على وسائل «التواصل الاجتماعي» وهي التي أوصى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنها أن تمثل صورة زايد وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، وتعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلت إليه الإمارات، وتبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء.

وأوضح سيف المطوع المزروعي أن المجلس يأتي ضمن أجندة المجالس الاجتماعية التي تنظمها الجمعية على مدار العام وعدم حصرها في شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن تلك المجالس تستهدف تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم التلاحم المجتمعي كموروث إماراتي.

