طقس فبراير أمطار وضباب

المصدر: (أبوظبي - مصطفى خليفة)

تتأثر الدولة خلال فبراير ـ أحد شهور فصل الشتاء ـ بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب وتتخللها السحب الركامية الممطرة، كما تسود الرياح الجنوبية الشرقية صباحاً، وتتحول إلى غربية وشمالية غربية نهاراً خلال فبراير، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال) حيث أعلى سرعة رياح سجلت 141 كم/‏‏ ساعة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تظل الدولة ومنطقة الخليج العربي عموماً خلال شهر فبراير واقعة تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة منخفضة على الدولة بشكل عام في هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة بشهر يناير.

وسجلت أعلى كميات أمطار خلال فبراير في الحويلات بواقع 317 ملم عام 1988.

وتزداد الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر في ساعات الليل والصباح، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكون الضباب الخفيف والكثيف على بعض المناطق. وتشير الإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال الشهر يتراوح ما بين 18 و21.3 درجة مئوية.