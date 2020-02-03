مليون بذرة لنباتات برية محلية تنثرها «بيئة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت هيئة البيئة – أبوظبي بإطلاق مشروع نثر ما يزيد على مليون بذرة لنباتات برية محلية لمجموعات مختارة من الأنواع النباتية البرية، ضمن بعض الموائل الطبيعية، وذلك بهدف تأهيل الموائل الطبيعية وتعزيز الغطاء النباتي ودعم المخزون البذري في الأنواع المختلفة للتربة في إمارة أبوظبي.

سيتم نثر البذور في 4 مواقع مختلفة داخل أبوظبي تتضمن 100 موقع في كل محمية من المحميات التالية والتي تشمل محمية الغضا الطبيعية، ومحمية الحبارى الطبيعية في منطقة الظفرة ومحمية المها العربي، فضلاً عن نثر البذور في وادي طربات في محمية متنزه جبل حفيت في مدينة العين والذي يمتد طوله على مساحة تصل إلى 5 كيلومترات.

وتتضمن الأنواع التي سيتم نثر بذورها الغاف والسمر والغضا والرمث والحاذ والسبط وحب الريشة والمرخ والشوع وغيرها من الأنواع.

وستتم عملية نثر البذور عن طريق النثر المباشر في المواقع الخالية من الغطاء النباتي، وضمن مناطق تحتوي على بعض النباتات، والتي ستعمل على توفير الموئل المناسب لحماية الأنواع النباتية عند إنباتها. كما ستتم عملية زراعة البذور ضمن بعض الخنادق قليلة العمق.

وسيتم تقييم الغطاء النباتي ضمن الموائل المختارة قبل البذر ومقارنتها بنفس الأماكن بعد البذر، لمعرفة وقياس مدى التغير الحاصل من البذر وتأثيره في إغناء هذه الموائل.

وقالت د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام في هيئة البيئة - أبوظبي إن حماية الأنواع النباتية البرية المحلية تعد جزءاً من مسؤوليات الهيئة، وتتواجد في إمارة أبوظبي ما نسبته 60% من مجمل الأنواع النباتية البرية المسجلة في الدولة، وتتولى الهيئة توفير الحماية لهذه النباتات ضمن بيئاتها الطبيعية وحمايتها عبر شبكة زايد للمحميات الطبيعية، والتي تضم 13 محمية برية.