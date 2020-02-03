وفد أفريقي يتعرف إلى تجارب الإمارات في تطوير القطاعات التنموية والخدمية

المصدر: دبي - وام

استضافت حكومة دولة الإمارات وفداً وزارياً من دول الاتحاد الأفريقي، زار الدولة للتعرف على تجاربها في العمل الحكومي وتطوير القطاعات التنموية والخدمية، في إطار مبادرات المنصة العالمية للحوكمة التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة الإمارات، خلال أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وهدفت زيارة الوفد الأفريقي إلى التعرف إلى التجارب الإماراتية الرائدة والمتميزة في العمل الحكومي، والاستفادة منها في تعزيز قدرات الحكومات ودعمها في تطوير آليات عملها وتفعيلها لتسريع تحقيق نتائج ملموسة تخدم شعوبها وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

محاور

وركزت زيارة الوفد على محاور التطوير الحكومي، التنويع الاقتصادي، القطاع اللوجستي والنقل والموانئ، التحول الرقمي، الأمن الغذائي، إضافة إلى مجموعة من التجارب الحكومية النموذجية التي تطبقها حكومة دولة الإمارات، كما اطلع الوفد على منهجية الإمارات في تحديث وتطوير العمل الحكومي.

ضم الوفد الأفريقي الدكتور إبراهيم البداوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، وكوالوكو موسيس كيزيجي وزير دولة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء الأوغندي، وجويل سيتوتي تورومي وزير التخطيط في جمهورية كينيا، وسماهينا ساودي وزير التخطيط في جمهورية أنغولا.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن زيارة الوفد الأفريقي تأتي في سياق تعزيز جهود الحوكمة والشراكات الدولية، من خلال المنصة العالمية للحوكمة التي تمثل أداة تمكين للحكومات حول العالم.

إكسبو 2020

وزار الوفد الأفريقي، موقع «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى في الشرق الأوسط، والتقى معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، واطلع على استعدادات الدولة لتنظيم أكبر معرض في تاريخ إكسبو الذي من المنتظر أن يستضيف 25 مليون زائر ويضم أجنحة خاصة بـ192 دولة.

وبحث الوفد الأفريقي خلال زيارة العاصمة أبوظبي، مع معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أوجه التعاون المستقبلية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، واطلع على خطط سوق أبوظبي العالمي.

كما اطلع الوفد الزائر على خطط دولة الإمارات في الأمن الغذائي المستقبلي، ورؤيتها في مجالات تطبيق منظومة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي لأفراد مجتمع دولة الإمارات، في اجتماع مع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، وتعرف إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الهادفة إلى رفع تنافسية الدولة على المؤشرات العالمية.