محمد بن زايد: ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق مع موريتانيا

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، أمس.. مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وموريتانيا، تهدف إلى تعزيز التعاون وتنويع آفاقه في مجالات الإعفاء المتبادل من التأشيرات والمجالات التعليمية والعسكرية والفنية والأمنية والتنموية والاستثمارية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والرعاية الاجتماعية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات ماضية في ترسيخ التعاون الوثيق مع موريتانيا وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات.

وقال سموه عبر «تويتر»: «شهدت وأخي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا.. ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات».

وشملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ــ التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي - مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات.. تبادلها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج، ومذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن والتوثيق الخارجي الموريتاني.. تبادلها علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتضمنت المراسم أيضا تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفني والعسكري.. تبادلها معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ووزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج، ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات وموريتانيا للتعاون في مجال التعليم تبادلها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى جانب مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية تبادلها معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج.

وشملت المذكرات والاتفاقيات أيضا مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تبادلها محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر، ووزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج، واتفاقية تعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والصناعة في موريتانيا لتمويل برنامج دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. تبادلها حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبد العزيز ولد الداهي وزير الاقتصاد والصناعة.