17 فعالية تطلقها «الاتحادية للموارد البشرية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، أجندتها لشهر الابتكار تتضمن إطلاق وتنفيذ 17 مبادرة وفعالية للموظفين تحت شعار «الإمارات تبتكر في عام الاستعداد للخمسين»، كما أطلقت «فكرة»، واستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي. وأكد خالد المازمي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة، أن القيادة تولي المبدعين والمبتكرين أهمية خاصة، وتُؤَمّن لهم ولمؤسسات الدولة كافة مقومات وعناصر النجاح.

إطلاق نظام فكرة

من جانبها، استعرضت ميثاء كلثوم، رئيس قسم التميز المؤسسي في «الهيئة»، نظام الأفكار الجديد في الهيئة «فكرة iThink»، ويمرّ بجملة من المراحل، هي: توليد الأفكار، ومن ثم تصنيفها، وتقييمها، وتطوير الأفكار الواردة.