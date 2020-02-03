شرطة أبوظبي تعرض «مركز السعادة المتنقل» و«جهاز انذار»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي عدداً من مشاريع منتسبيها المبتكرة ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته العاشرة الذي يقام تحت شعار «الإمارات تبتكر». وأكد العميد خالد عبد الله الخوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أن المشاركة بالمعرض تؤكد الالتزام بدعم وتعزيز بيئة الابتكار ودعم المخترعين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لتقديم المشاريع الحيوية التي تخدم المجتمع.

مركز السعادة

واستعرض النقيب محمد جمعة الكعبي من قطاع الأمن الجنائي ابتكار «مركز السعادة المتنقل»، موضحاً أنه جهاز إلكتروني يمكّن المحقق من القيام بإجراءات التحقيق والخدمات المرتبطة به من موقع الحدث.

جهاز الإنذار بالحرائق

وقدم الملازم أول أحمد سيف النعيمي من قسم تقنية المعلومات والاتصال بالعين ابتكار «جهاز الإنذار بالحرائق»، موضحاً أن الجهاز يتم استخدامه في البنوك ومحلات المجوهرات.