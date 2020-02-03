نهيان بن مبارك: الإمارات تدعم الجهود العالمية في نشر مبادئ السلام والإخاء

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تدعم الجهود العالمية الخيرة في تعزيز الأخوة الإنسانية والتضامن العالمي ونشر مبادئ السلام والإخاء على مستوى العالم. جاء ذلك خلال استقبال معاليه بقصره أمس وفداً من الفاتيكان برئاسة نيافة الكاردينال جوزيبي فرسالدي رئيس مجمع التربية الكاثوليكية في الفاتيكان.

ورحّب معاليه خلال اللقاء بزيارة وفد الفاتيكان وتبادل معهم الأحاديث حول العلاقات المتميزة بين الإمارات والفاتيكان بما فيه خير للإنسانية وخدمة السلام العالمي ونشر قيم التسامح والمحبة.

وقال معاليه إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بنى دولة الإمارات على التسامح والحوار والتعايش، وهو ما يمثل حالة ثراء حقيقي نفاخر به الأمم ونعتبره أحد أهم أسرار نجاح التجربة الإماراتية في النهضة والتقدم والتي اتخذت من التسامح منهجاً، وقبول الآخر واحترام الاختلاف سبيلاً للتواصل والتعاون المشترك.

من جانبه، أشاد نيافة الكاردينال جوزيبي فرسالدي بدور الإمارات المحوري على مستوى العالم في تعزيز الحوار من خلال نموذجها الريادي في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش السلمي بين شعوب العالم لا سيما وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي وقعها كل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

من جانب، آخر استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إين إسما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان جمهورية إستونيا والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

ورحب معاليه خلال اللقاء بالضيف والوفد المرافق له وأكد قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا.