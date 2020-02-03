صقر غباش يبحث العلاقات مع مسؤول إستوني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي عمق العلاقات المتنامية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي صقر غباش في مقر المجلس بأبوظبي إين إسما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان جمهورية إستونيا والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا.

كما تطرق اللقاء إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وفي بعض الدول العربية، والسعي إلى حل مختلف القضايا بالجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.