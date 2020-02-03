«دبي للقرآن» تكرم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي

المصدر: دبي- البيان

نيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حضر الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة حفل تكريم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي من حفظة كتاب الله ضمن برنامج التحفيظ في المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي تشرف عليه الجائزة للعام الثامن عشر على التوالي.

وحضر الحفل اللواء خليل المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، والعميد مروان عبدالكريم جلفار نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وأحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ومحمد الحمادي مدير تقنية المعلومات والموارد البشرية المشرف على البرنامج، وعدد من المسؤولين في شرطة دبي وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حيث يقام الاحتفال سنوياً لتكريم مجموعة من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي من حفظة كتاب الله الكريم الذين شملهم قرار الإعفاء والتخفيف من مدة العقوبة.

افتتح الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم للنزيل محمد عمر محمد أحمد، ثم ألقى أحمد الزاهد كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.